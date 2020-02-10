Manavgat’ta yine su baskını

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BUGÜN NELER OLDU

ntalya'nınManavgat ilçesinde Manavgat Irmağı'ndaki ani yükselme, ırmak kenarındaki tesisleri zor durumda bıraktı. Su seviyesinin aniden yükselip düşmesine alışan işletmelerin zarar görebilecek malzemelerinin kaldırmak suretiyle tedbir aldıkları gözlendi.Baskınlara, Naras Çayı başta olmak üzere çevredeki derelerden gelen kar ve yağmur suları ile Oymapınar ve Manavgat barajlarında kapakların açılmasının neden olduğu iddia edildi. Manavgat Şelalesi'ni ziyarete gelen turistler, coşkuyla akan şelalede öz çekim yapmak için yarıştı. Geçtiğimiz günlerde su seviyesi düştüğünde ırmak yatağındaki ağaçlara çıkan kediler su yükselince rehin kalmıştı.