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Manavgat’ta yine su baskını

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Manavgat’ta yine su baskını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı'ndaki ani yükselme, ırmak kenarındaki tesisleri zor durumda bıraktı. Su seviyesinin aniden yükselip düşmesine alışan işletmelerin zarar görebilecek malzemelerinin kaldırmak suretiyle tedbir aldıkları gözlendi.

TURİSTLER İÇİN EĞLENCE
Baskınlara, Naras Çayı başta olmak üzere çevredeki derelerden gelen kar ve yağmur suları ile Oymapınar ve Manavgat barajlarında kapakların açılmasının neden olduğu iddia edildi. Manavgat Şelalesi'ni ziyarete gelen turistler, coşkuyla akan şelalede öz çekim yapmak için yarıştı. Geçtiğimiz günlerde su seviyesi düştüğünde ırmak yatağındaki ağaçlara çıkan kediler su yükselince rehin kalmıştı.
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Manavgat’ta yine su baskını
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