Serada soğuk nöbeti

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ntalya'nınSerik, Kumluca, Alanya ve Finike ile Muğla'nın Fethiye ilçelerinde hava sıcaklığının 0'ın altına düşmesiyle çiftçiler ürünlerinin donmaması için serada zirai don nöbeti tutmaya başladı. Gece boyunca ayakta olan çiftçiler, vakit geçirmek ve uyumamak için de komşu seraları ziyaret edip, diğer çiftçilerle sohbet etti, birbirlerine ikramlarda bulundu.Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, "Sobalarımız bir seferde 150 kilo odun alıyor. Bu odun yaklaşık 2 saat gidiyor. Sabaha kadar her sobayı en az 6 kez odunla dolduruyoruz" dedi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ise "Don olayı salı gününe kadar devam edecek. Sabaha kadar don nöbeti sürecek" dedi. Kumluca'da sera üretimi yapan Cahit Karataş ise "Hiç uyku yok, sabaha kadar koşturuyoruz. Dereceye bakıyoruz. Gündüz de seralardaki sobaların yanına odun çekiyoruz" dedi. Bir başka üretici Abdil Girgin de "Bir saat bile geçirdiğimiz zaman sebzelerimizi don alır. Don alınca da her şeye suya düşer. Emeklerimiz boşa gider" diye konuştu.Alanya'da ise çiftçiler özellikle muz seralarında sıcaklığın düşmemesi ve ürünlerin zarar görmemesi için soba yakıp, kazanlarla su kaynatarak ve ürünlere fıskiyelerle sıcak su püskürterek veya özel birleşeni tütsüleyerek, dumanlama tekniğiyle sabaha kadar ısıyı sabit tutmaya çalıştı. Finike ilçesinde de örtü altı üretim yapan çiftçiler, özellikle Sahilkent ve Hasyurt mahallelerinde soba yakarak tedbir aldı. Bazı üreticiler de don kırıcı rüzgar pervaneleri kullanarak narenciye bahçelerini korudu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle ürünlerini dona karşı korumaya çalıştı.