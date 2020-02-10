Su samurları için harekete geçildi

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BUGÜN NELER OLDU

uğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Su Samurlarının Işıklar Ülkesindeki Son Yuvası Akgöl' projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesindeki su samurlarının ekolojisi araştırılacak. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye önderliğinde gerçekleşecek proje DSİ Fethiye Sosyal Tesisleri toplantı salonunda tanıtıldı. Yanıklar Mahallesi'ndeki Akgöl'e yerleştirilecek fotokapanlarla su samurlarının ekolojisinin inceleneceği projenin 1 yıl süreceği kaydedildi.WWF Türkiye temsilcisi Mustafa Önder Ersin, nesli tehlike altındaki su samurunun korunması ve doğaya tekrar adaptasyonunun sağlanması için projeye destek verdiklerini söyledi. Ersin, "Sadece bizler değil hep beraber bu projeleri çoğaltmamız gerekiyor. Bu yıl doğa ve insanın tekrar barışmasını slogan olarak kabul ettik" dedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Sülün ise tabiata, üzerinde yaşayan insanların saygı duyarsa tabiatın da insanlara daha yaşanabilir bir ortam sağlayacağını dile getirdi.