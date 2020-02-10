Surların kanatlı misafirleri

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Antalya'nın binlerce yıllık tarihi surları güvercinlere ev sahipliği yapıyor. Özellikle şehrin tarihi bölgesi Kaleiçi'nin giriş kapılarından Üç Kapılar olarak bilinen Hadrianus Kapısı bölgesinde bulunan güvercinler turistlerin ilgisini çekiyor.Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya gelişi şerefine M.S 130 yılında yapılan şehrin simgelerinden Hadrianus Kapısı'nın kanatlı misafirleri ilgi çekiyor. Surlara dizilen yüzlerce güvercin adeta bir görsel şölen yaratıyor. Tarihi kapı önünden geçen turistler ve vatandaşlar cep telefonları ve kameralarıyla güvercinleri görüntülüyor. Surların önünde güvercinleri beslemek için satılan buğdaydan alan vatandaşlar, güvercinlere atıyor.