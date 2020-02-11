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41 hayat için 41 ağaç dikildi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
41 hayat için 41 ağaç dikildi
ANTALYA Döşemealtı Belediyesi ekipleri 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişinin anısı için 21 adet turunç, 20 tane de zeytin ağacı dikti. Nebiler-Yalınlı Parkı'nda gerçekleşen ağaç dikiminde duygulu anlar yaşandı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısına ortak olabilmek adına her vatandaşımızın anısına birer zeytin ve turunç ağacı dikmeye karar verdik. Hayatını kaybedenlerin isimleri Döşemealtı'nda yaşayacak" dedi.
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41 hayat için 41 ağaç dikildi
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