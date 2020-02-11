Amatörler gol yağdırdı

Antalya Süper Amatör Ligi'nde lider ve takipçisi rakiplerine gol yağdırdı.Korketeli Belediyespor, maçın 7. dakikasında Erkan'ın golü ile 1-0 öne geçti. 14. dakikada Hasan durumu 1-1'e getirdi.37. dakikada Volkan kendisinin 2, takımın 4. golünü attı ve durumu 4-1 yaptı. İlk yarı 4-1 Korkuteli Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. 58. dakikada Enver durumu 5-1'e getirdi. 65. dakikada Volkan skoru 6-1 yaptı. 72. Burak durumu 7- 1'e getirirken kendisinin 3. golünü atmış oldu.Şampiyonluk mücadelesi ve ligde ikinci duruma olan Demre Belediyespor, deplasmanda Alanya Mahmutlarspor'un 7-1 yendi.Maçın 3. dakikasındaki Ayhan durumu 2-0 yapan golü attı. 38. dakikada Ayhan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. İlk yarı 3-0 Demrespor'un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 52. dakikasında Ayhan takımının dördüncü, kendisinin üçüncü gölünü atarak skoru 4-0'a getirdi.90. dakikada ise Mahmutlar'dan Mehmet durumu 7-1'e getiren golü kaydetti. Demre Belediyespor puanını 43'ye çıkarıp yider Korkuteli Belediyespor'un bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.Kınıkspor, deplasmanda oynadığı maçta Lara Futbol Eğitim Merkezispor'u 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Maçın tek golünü 33. dakikada Ege attı.Kınıkspor aldığı bu galibiyetle puanını 27'e çıkararak ligde 6, Laraspor ise 19 puanla 9. sırada yer aldı.Büyükşehir ASAT- Manavgatspor: 3-0, Payallarspor-Muratpaşa Belediye: 2-4, Kumluca Belediyespor-Türkler Belediyesispor: 5-0.

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