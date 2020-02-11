Amatörler gol yağdırdı

Antalya Süper Amatör Ligi'nde lider ve takipçisi rakiplerine gol yağdırdı. Lider Korkuteli Belediye spor Konaklı Belediyespor'u, takipçisi Demre Belediyespor ise Alanya Mahmutlarspor'un 7-1'lik skorlarla yendi.
Korketeli Belediyespor, maçın 7. dakikasında Erkan'ın golü ile 1-0 öne geçti. 14. dakikada Hasan durumu 1-1'e getirdi. Korkuteli Belediyespor, 24. dakikada Volkan, 27. dakikada Tayyar ile durumu 3-1 yaptı.
37. dakikada Volkan kendisinin 2, takımın 4. golünü attı ve durumu 4-1 yaptı. İlk yarı 4-1 Korkuteli Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. 58. dakikada Enver durumu 5-1'e getirdi. 65. dakikada Volkan skoru 6-1 yaptı. 72. Burak durumu 7- 1'e getirirken kendisinin 3. golünü atmış oldu. Karşılaşmada Konaklı Belediyespor'dan Hasan ve Emircan kırmızı kart gördü.
PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Şampiyonluk mücadelesi ve ligde ikinci duruma olan Demre Belediyespor, deplasmanda Alanya Mahmutlarspor'un 7-1 yendi. Maçın başlaması ile birlikte atağa geçen Demresporlu Sergen 1. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Maçın 3. dakikasındaki Ayhan durumu 2-0 yapan golü attı. 38. dakikada Ayhan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. İlk yarı 3-0 Demrespor'un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 52. dakikasında Ayhan takımının dördüncü, kendisinin üçüncü gölünü atarak skoru 4-0'a getirdi. 57. dakikada Cenk, durumu 5-0, 63. dakikada Egecan 6-0 yaptı. 67. dakikasında Sergen, kazınılan penaltılıyı gole çevirip takımının 7. kendisinin ikinci golünü attı.
90. dakikada ise Mahmutlar'dan Mehmet durumu 7-1'e getiren golü kaydetti. Demre Belediyespor puanını 43'ye çıkarıp yider Korkuteli Belediyespor'un bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Mahmutlarspor ise 10 puanda kalarak düşme korkusunu daha çok hissetmeye başladı.
KINIKSPOR LARA'YI YENDİ
Kınıkspor, deplasmanda oynadığı maçta Lara Futbol Eğitim Merkezispor'u 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Maçın tek golünü 33. dakikada Ege attı. Karşılaşmanın son dakikasında hakeme şiddetli itiraz eden Laraspor'dan Samet kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Kınıkspor aldığı bu galibiyetle puanını 27'e çıkararak ligde 6, Laraspor ise 19 puanla 9. sırada yer aldı.
AMATÖRDE DİĞER SONUÇLAR
Büyükşehir ASAT- Manavgatspor: 3-0, Payallarspor-Muratpaşa Belediye: 2-4, Kumluca Belediyespor-Türkler Belediyesispor: 5-0.