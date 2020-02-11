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Başkan danışmanını kardeşi bıçakladı

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Başkan danışmanını kardeşi bıçakladı
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ın bir dönem danışmanlığını yapan Yasin Karasu, tartıştığı kardeşi Zeki Karasu tarafından bıçaklandı. Olay Muratpaşa ilçesindeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Birlikte alkol alan Yasin Karasu ile kardeşi Zeki Karasu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞ KAYIP
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki Karasu, kardeşi Yasin Karasu'yu sağ karın boşluğundan bıçakladı. Kan içinde kalan Karasu, çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası Zeki Karasu ise kaçtı. Polis Karasu'yu arıyor.
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Başkan danışmanını kardeşi bıçakladı
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