Başkan danışmanını kardeşi bıçakladı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYABüyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ın bir dönem danışmanlığını yapan Yasin Karasu, tartıştığı kardeşi Zeki Karasu tarafından bıçaklandı. Olay Muratpaşa ilçesindeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Birlikte alkol alan Yasin Karasu ile kardeşi Zeki Karasu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki Karasu, kardeşi Yasin Karasu'yu sağ karın boşluğundan bıçakladı. Kan içinde kalan Karasu, çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası Zeki Karasu ise kaçtı. Polis Karasu'yu arıyor.