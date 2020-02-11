Belediyeden yardım eli

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, SABAH Akdeniz'de yer alan 'Kapısız evden yardım çığlığı' başlıklı habere de konu olan Toğa ailesinin yardımına koştu. Kapısı olmayan evlerinde içeri giren akrepler nedeniyle korku içinde yaşayan ve evin girişine battaniye asarak, soğuktan korunmaya çalışan 4 çocuklu Toğa çiftinin evinde hummalı çalışma başlatıldı.Kepez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki eve gelen ekipler ilk iş olarak, evin kapılarını taktı. Ardından evde bakım ve onarım çalışması başlatan ekipler evin iki odası ve girişine yeni kapıların montajı yapıldı, odalar boyandı ve elektrik tesisatı yenilendi. Anne Gülfidan Toğa, "Kapımız olmadığı için soğuktan korunmak için de battaniye örtüyordum ama bu kış soğuğunda evimiz ısınmıyor, çocuklarım üşüyor hastalanıyor. Kapımız takıldı evimiz ısınacak, çocuklarımız evin içinde rahat güvenli olacak" şeklinde konuştu.