Cisse görüşme odasına

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor yarın Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden İstanbul'da başladı. Günü iki ayrı grup halinde yapılan çalışmalarla tamamlayan turuncu-yeşilli takımda, Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise antrenmanı Riva Milli Takım Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
ÖZEL DİNLENME ODASINDALAR
Yapılan yenileme antrenmanı aerobik çalışmasıyla başladı. Daha sonra spinning çalışması yapan futbolcular, son olarak yorgunluğun daha çabuk atılmasını sağlayan soğuk odaya alındı. Ağız maskesi, eldiven ve kulak bandı takan futbolcular, 3'er kişilik gruplar halinde ilk olarak eksi 50 derecelik, ardından eksi 100 derecelik soğuk odaya girdi.
Futbolcular yenileme çalışmasını 2 ile 3'er dakika soğuk odalarda kaldıktan sonra tamamladı.
GOL KRALLIĞINDA SÖRLOTH İLE ZİRVEDE
Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dördüncü sıraya kadar yükselerek zirve yarışına dahil olan Aytemiz Alanyaspor, yeni sezonun planlamasına şimdiden başladı.
Aytemiz Alanyaspor'da
gündem Papiss Cisse. Turuncu-
yeşillilerin, sezon sonunda
sözleşmesi sona erecek
Senegalli golcüyü kadroda
tutabilmek için kolları
sıvadığı öne sürüldü.
Aytemiz Alanyaspor yönetimi,
bu sezon gösterdiği etkili performansla
ligde takımın zirve yarışına
büyük katkı sağlayan gol
kralı yıldız futbolcuya 1+1 yıllık
sözleşme önereceği öğrenildi. Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla ligde 16 gol kaydeden Cisse, gol krallığında 16 golü bulunan Trabzonsporlu Sörloth ile ilk sırayı paylaşıyor.
SİNEMA FİYATINA MAÇ VAR
ALANYASPOR'UN sezonun pazar günü Gençlerbirliği ile saat 13.30'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları, maraton ve kapalı tribün 35, kale arkaları ile misafir tribün 26 lira olarak açıklandı.