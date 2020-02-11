Cisse görüşme odasına

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor yarın Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden İstanbul'da başladı.Diğer futbolcular ise antrenmanı Riva Milli Takım Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Yapılan yenileme antrenmanı aerobik çalışmasıyla başladı. Daha sonra spinning çalışması yapan futbolcular, son olarak yorgunluğun daha çabuk atılmasını sağlayan soğuk odaya alındı.Futbolcular yenileme çalışmasını 2 ile 3'er dakika soğuk odalarda kaldıktan sonra tamamladı.Aytemiz Alanyaspor'dagündem Papiss Cisse. Turuncu-yeşillilerin, sezon sonundasözleşmesi sona erecekSenegalli golcüyü kadrodatutabilmek için kollarısıvadığı öne sürüldü.Aytemiz Alanyaspor yönetimi,bu sezon gösterdiği etkili performanslaligde takımın zirve yarışınabüyük katkı sağlayan golkralı yıldız futbolcuya 1+1 yıllıksözleşme önereceği öğrenildi.ALANYASPOR'UN sezonun pazar günü Gençlerbirliği ile saat 13.30'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları, maraton ve kapalı tribün 35, kale arkaları ile misafir tribün 26 lira olarak açıklandı.

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