Elektrikte tüketim rekoru

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA, Isparta ve Burdur'un 2019 elektrik tüketim karnesi açıklandı. Antalya, Burdur ve Isparta'da 2.2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) Yılın 'En'leri Raporu' şaşırttı. Antalya'nın turist rekoru kırması ve yüksek hava sıcaklığının etkisi rakamlara yansıdı. Ağustos ayında Türkiye'nin genel elektrik tüketiminin yüzde 4.4'ü Batı Akdeniz bölgesinde gerçekleşti.Yılın en yüksek tüketimi, hava sıcaklığı ve turist sayısının da etkisi ile yine ağustos ayında yaşandı. Turizm farkı ilçeleri de etkiledi. En kalabalık ilçe olan Kepez, en fazla tüketimin olduğu ilk üç ilçe arasına giremedi. En yüksek tüketim Muratpaşa, Alanya ve Manavgat'ta gerçekleşti. AEDAŞGenel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Antalya, Burdur ve Isparta'daki toplam elektrik tüketiminin 2018 yılına göre yüzde 3.4 artarak 9 milyon 963 bin MWh'ye ulaştığını açıkladı.