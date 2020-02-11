Engellilerin Tahsin abisi

Antalya'da 'engellilerin ağabeyi' olarak bilinen 61 yaşındaki Tahsin Dağlı'nın hayat mücadelesi tüm engellilere örnek oluyor. Dağlı'nın yaşamı, Hollywood filmlerine taş çıkartıyor. 1959 yılında Serik'in Büyüş Köyü'nde dünyaya gelen Dağlı'nın hayatı 6 yaşında iken yılbaşı gecesi köylerinde yaşanan hortum felaketi ile değişti. O gece Dağlı'nın yaşadağı ev yerle bir oldu ve yıldırım çarptı. 4 yaşındaki kız kardeşi Hafize hayatını kaybetti.Yıldırım isabet eden Tahsin Dağlı'nın, bir ay sonunda sol ayağı dizüstünden kesildi. Olayın ardından aile Antalya'ya taşındı. Okul çağına gelen Dağlı koltuk değnekleriyle yürüdüğü için okul yönetimi kayıt etmedi. Dağlı, bir yıl sonra doktorunun durumu öğrenip araya girmesiyle eğitime başlayabildi. Dağlı, bu çabayı karşılıksız bırakmadı. İlk ve ortaokulu birinci- Antalya Lisesi'ni de takdirname ile bitirdi.1993 faaliyete geçen Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'nin kurucuları arasında yer alan Tahsin Dağlı, yaşamı boyunca onlarca dernek kurdu. Çalışmaktan yılmayan Dağlı 2016'da ise sağ bacağını da kanser nedeniyle kaybetti. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan talihsiz adam, engelliler için yılmadan çalışmaya devam ediyor.1976 yılında İş-Kur aracılığı ile engelli kadrosundan Sümerbank Antalya Dokuma da işe başlayan Dağlı, burada 'üretim işleri sorumluluğu' görevine kadar yükseldi. Evli ve iki çocuk babası Tahsin Dağlı 1990 yılında emekli olunca ise hayatını engelli hakları için mücadeleye adadı.

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