Gönülden destek

BUGÜN NELER OLDU

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı'nın Antalya'daki üye sayısı 20 bini aştı. LÖSEV'in son buluşmasına ise 100'e yakın gönüllü katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de toplantıya katılarak 'LÖSEV çalışmalarına daima tam destek vereceği' sözünü verdi. Yeni gönüllülerle tanışılan toplantıda dönem çalışmaları hakkında da bilgi verildi.Gönüllülerin destekleriyle çalışmalarını sürdüren LÖSEV, Antalya'da 2012 yılında başlayan çalışmalarını artarak güçlendiriyor. Hizmetlerine 2019 da LSV Dükkan Mağazası'nı da ekleyen LÖSEV, yakın dönem planlanmasını da gönüllüleri ile birlikte yaptı.