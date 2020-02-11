Kabusu gerçek oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Aysen Kara'nın kabusu 4 Aralık 2017 tarihinde gerçek oldu. Rüyasında 'sizi öldürmeye geldim' diyen damadı Sedat Uluışık, bir gün sonra kızı Sultan Uluışık ve o sırada evde olan M.S.Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü. Eşine şiddet uyguladığı için cezasını çektiği cezaevinden firar ederek çifte cinayet işleyen Sedat Uluışık eylül 2019'da 10'uncu kez hakim karşısına çıkarken, yargı süreci hala sona ermedi.Acılı anne Aysen Kara ise Sedat Uluışık'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Kara, yeniden görülecek olan duruşmaya katılmak istemediğini de vurgulayarak, "Onun idam edilmesini istiyorum. En son duruşmaya girdiğimde kalp krizi geçirecektim. Onu gördüğümde çocuğumu hatırladım. Olay olalı 3 sene oldu, benim çocuğum gözümün önünden gitmiyor" diyerek gözyaşı döktü. Kendisi gibi kızının da olay öncesi rüya gördüğünü anlatan Kara, "Kızım rüyasında babası ve dedesini görmüş. Bana, 'onlar beni çağırıyorlar, ölürsem beni dedemin yayına gömün' dedi. Vasiyetini yerine getirdik" dedi.