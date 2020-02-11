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Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ‘’ isimli çocuk oyunu gala yaptı. Kardeşlik ve doğa sevgisinin anlatıldığı oyunu sömestir tatili boyunca 4 bin 500 çocuk izledi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Kırmızı Başlıklı Kurt’a gala
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) yeni çocuk oyunu 'Kırmızı Başlıklı Kurt'un galası gerçekleştirildi. Hakan Güven'in kaleme aldığı, Sinem Arslanoğlu Çakıcı'nın yönettiği oyunun galasına çocuklar aileleriyle birlikte geldi. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sahnelenen çocuk tiyatrosunda dekor, kostüm ve oyunculuklarıyla başarılı bir performans sergileyen tiyatrocular büyük beğeni topladı.

DOĞA SEVGİSİ
Çocuklar 'Kırmızı Başlıklı Kurt' oyunu ile hem masalsı bir yolculuğa çıktı hem de kahkaha dolu anlar yaşadı. AŞT'nin hazırladığı yeni çocuk tiyatrosu Kırmızı Başlıklı Kurt, sömestir tatil boyunca da çocuklarla buluşmuştu. Ücretsiz oyunu toplam 4 bin 500 kişi izlemişti.
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Kırmızı Başlıklı Kurt’a gala
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