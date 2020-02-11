Kırmızı Başlıklı Kurt’a gala

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) yeni çocuk oyunu 'Kırmızı Başlıklı Kurt'un galası gerçekleştirildi. Hakan Güven'in kaleme aldığı, Sinem Arslanoğlu Çakıcı'nın yönettiği oyunun galasına çocuklar aileleriyle birlikte geldi. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sahnelenen çocuk tiyatrosunda dekor, kostüm ve oyunculuklarıyla başarılı bir performans sergileyen tiyatrocular büyük beğeni topladı.Çocuklar 'Kırmızı Başlıklı Kurt' oyunu ile hem masalsı bir yolculuğa çıktı hem de kahkaha dolu anlar yaşadı. AŞT'nin hazırladığı yeni çocuk tiyatrosu Kırmızı Başlıklı Kurt, sömestir tatil boyunca da çocuklarla buluşmuştu. Ücretsiz oyunu toplam 4 bin 500 kişi izlemişti.