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Serviste korku anları

’da 30 öğrencinin olduğu okul servisinde çıkan yangın korkuttu. Felaket erken müdahale ile önlendi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Serviste korku anları
Burdur'da seyir halindeki öğrenci servis midibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför, yangını fark edince aracı yol kenarına çekip, öğrencileri indirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ARAÇ HIZLA BOŞALTILDI
Olay, Burdur merkeze bağlı Kozluca köyü kavşağında meydana geldi. Çallıca köyünden Kozluca köyüne 30 öğrenci götüren Orhan Aktaş yönetimindeki 15 C 0063 plakalı servis midibüsünün motor bölümünde, yangın başladı. Aracın motorundan duman geldiğini fark eden Aktaş, yol park edip, öğrencileri indirdi. İhbarla bölgeye Burdur merkez, Kemer ve Karamanlı ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Öğrenciler başka araçla okullarına gönderilirken, midibüste hasar meydana geldi.
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Serviste korku anları
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