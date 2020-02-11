Suda lale üretimi devri

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NINSerik ilçesine bağlı Belek bölgesinde faaliyet yürüten bir firma, yaklaşık 6 yıldır suda lale üretiliyor. 500 metrekarelik serada, kimyasal ve gübre kullanılmayan üretimde, Hollanda'da uygulanan model uygulanıyor.Firma 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, yurt içindeki süpermarket ve çiçekçilere 170 bin adet lale gönderdi. 6 renkte üretilen laleler, her renkten birer tane yer alan buketler halinde satışa sunuldu. Ziraat mühendisi Anıl Yolcular, serada da su dolu kasalar içinde bekletilen lalelerin 21- 25 gün sonra hasadının yapıldığını kaydetti. 500 metrekarelik serada, yaklaşık 4 aylık süreçte bu yıl 270 bin lale üretim hedefleri olduğunu belirten Yolcular, "170 bini Sevgililer Günü için sevk edildi. Diğer 100 binlik üretim ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanacak" diye konuştu. Yolcular, "Tamamını yurtiçine gönderiyoruz. 6 çeşit renkte üretim yapıyoruz. Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı ve sarı gidiyor" dedi.