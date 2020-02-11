Tartışma ölümle bitti

Antalya'da önceki akşam Gazi Bulvarı'nda meydana gelen ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kaza 'cinayetten beter' dedirtti. Kazanın, sürücülerin birbirlerine kızıp, gaza bastıktan sonra çarpışmaları ile yaşandığı ortaya çıktı.Kaza, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. İlker E.'nin kullandığı 36 EH 044 plakalı otomobil ile seyir halindeki iken iddiaya göre 30 yaşındaki Mehmet Fatih Taşıran'ın kullandığı 07 Y 8628 plakalı otomobildekiler el kol hareketi yaptı. İki sürücüde gaza bastı. Taşıran'ın otomobili çevre yolunda seyir halindeyken İlker E.'nin aracına sürtünce çarpıştı. İlker E.'nin kullandığı otomobil refüjdeki demirlere çarptıktan sonra yol kenarındaki beton bloklara çarparak durabildi. Bilgisayar mühendisi Taşıran'ın otomobili ise takla attı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mehmet Fatih Taşıran ve eşi Gizem Taşıran için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 1 saatlik müdahale sonucunda aracın birçok noktası kesilen araçtan Gizem Taşıran yaralı halde çıkarılabildi. Yaralı kadın ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek Beyin Cerrahi Servisi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Taşıran'ın kafatasında çatlak, iç organlarında ise yırtılma sonucu kanama olduğu bildirildi.Bilgisayar mühendisi Mehmet Fatih Taşıran sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Ambulansa alınan Taşıran tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilde başkalarının olma ihtimali üzerine itfaiye ekipleri aracın içerisinde bir süre daha arama yaptı. Hurdaya dönen diğer aracın sürücüsü İlker E. kazadan yara almadan kurtuldu. İlker E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlker E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.MEHMET Fatih Taşıran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan baba Mehmet Vedat Taşıran tarafından alındı. Baba Taşıran, yakınların desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı. Acılı baba, "Bu nasıl bir şey. Kaza değil. Cinayetin ta kendisi" diyerek olaya tepki gösterdi. Ölen Taşıran'ın dayısı Kamil Tuncer ise yeğeninin ölümünde İlker E.'nin suçlu olduğunu iddia etti. Tuncer, "İlker E., kaza öncesi yeğenime el kol hareketi yapmış. O da yanında eşi olduğu için sinirlenip peşine düşmüş. Kaza bu yüzden meydana gelmiş. Kendisinden şikayetçiyiz" dedi. İlker E. ise polise verdiği ifadede yolda kesinlikle el kol hareketi olmadığını kaydederek kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Ortaya atılan iddialar üzerine polis soruşturma başlattı ve MOBESE kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Genç mühendisin cenazesi Kaş'ın Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında torağa verildi.

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