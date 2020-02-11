Yine klasik inkar taktiği

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Gündem, belediye yönetimi tarafından iptal edilen ve ardından mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilen Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı ihalesi oydu. SABAH Akdeniz'in 'Konyaaltı sahilini bizimkilere verelim' başlığı ile gündeme getirdiği belediye ile sahildeki işletmelerin buluşması tartışmanın odağı oldu.SABAH Akdeniz'in ulaştığı yaklaşık 2 saatlik toplantıya ait ses kaydında, Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'in, "Burayı bizim kontrolümüzdeki bir işletmeciye verelim" sözleri yer almıştı. Bu sözler Türkiye genelinde tepki çekmişti. Meclis toplantısında Tuncer ise kendisine ait ses kaydını inkar etti. Tuncer, "Bir yazılı basın organında asılsız ve gerçek olman haberde ses kaydı alındığı iddia edilen toplantı belediye başkanımızın onayıyla belediye hizmet binasında yapılmıştır. Çıkan haberler tamamen gerçek dışı ve asılsızdır. Bu konuda da yasal işlemlere tarafımdan başlandı" dedi. Başkan Muhittin Böcek ise "Kavgadan yana değilim. Biz bu işlemi yaparken, İçişleri Bakanlığı teftiş raporu, sayıştay raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespitleri, teftiş kurulu dair, belediye daire başkanlarının tespitiyle alınan bir karardır. Projeyle ilgili bir itirazım olmamıştır" diye konuştu. Böcek özellikle sahilin işletmesinin 28 yıllığına verilmiş olmasına karşı olduklarını anlattı. AK Parti Meclis Üyesi Abdurrahman Yılmaz ise Böcek'e "Siz de Konyaaltı Kent Meydan'ını 30 yıllığına verdiniz" diye hatırlattı.

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