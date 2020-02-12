Akrep’te önce kupa sonra lig

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor'da hedef önce kupa sonra lig maçı olacak. Antalya'da 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Akdeniz ekibi, rakibini eleyerek yarı finali hedefliyor.
Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.
JAHOVİC VE NAZIM SAKAT
Türkiye Kupası maçında, genç takımdan oyunculara da şans verecek teknik direktör Tamer Tuna'nın gençlerden Batuhan Berkay Fındık, Cengiz Demir, Halil İbrahim Sevinç, Mikail Başar'ı kadroya alması bekleniyor. Akrep'te, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Adis Jahovic
sakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Soğuk algınlığı rahatsızlığı bulunan Celustka, Gustavo ile ayağında ağrı oluşan Yekta'nın da Sivas'a götürülmeyecek.
ŞANSSIZLIK KIRILACAK
Süper Lig'de ikinci yarıya teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan FTA Antalyaspor, iç sahadaki kötü gidişi durdurmak istiyor. Ligde geride kalan 21 hafta sonunda topladığı 19 puanla 15. sırada bulunan Akrepler, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alırken, iç saha performansı ise 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi şeklinde oldu. 22. haftada 17 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı karşılaşmada 3 puan alarak şanssızlığını kırmaya çalışacak.
TEK HEDEF GALİBİYET
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Kasımpaşa maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Kendi sahamızda oynamanın avantajını kullanacağız. Tek amacımız, taraftarımız önünde 3 puanı kazanmak. Evimizde galip gelme konusunda yaşadığımız şanssızlığı, Kasımpaşa maçını kazanarak bitireceğimizi düşünüyorum"
dedi.