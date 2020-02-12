Akrep’te önce kupa sonra lig

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor'da hedef önce kupa sonra lig maçı olacak.Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.Türkiye Kupası maçında, genç takımdan oyunculara da şans verecek teknik direktör Tamer Tuna'nın gençlerdensakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Soğuk algınlığı rahatsızlığı bulunan Celustka, Gustavo ile ayağında ağrı oluşan Yekta'nın da Sivas'a götürülmeyecek.Süper Lig'de ikinci yarıya teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan FTA Antalyaspor, iç sahadaki kötü gidişi durdurmak istiyor. Ligde geride kalan 21 hafta sonunda topladığı 19 puanla 15. sırada bulunan Akrepler, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alırken, iç saha performansı ise 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi şeklinde oldu.Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Kasımpaşa maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak,dedi.

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