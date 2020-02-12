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Babasını öldüren çocuğa 6 yıl istendi

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Babasını öldüren çocuğa 6 yıl istendi
ANTALYA'DA annesi ve kardeşine şiddet uygulayan babası Halil İbrahim B.'yi bıçaklayarak öldüren S.B. (16) Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmayı annesi Hatice B. de takip etti. Cumhuriyet Savcısı Süleyman Sarı, mütalaasını açıkladı. Savcı, kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda farkındalığın arttığına dikkat çekerek, "Çocuğun bilinçaltında babasının kendilerine zarar verebileceğini düşünmüştür. Annesine de 'seni de, bizi de öldürecekti' demesi ile korku ve telaş yaşadığı anlaşılmıştır. Çocuk eylemini bilinçsizce gerçekleştirmiştir" dedi ve S.B. için 6 yıl hapis cezası istedi.

BİROL KÖSE ÖRNEĞİ
Sanık avukatları iki hafta önce eşini, yardım isteyen 12 yaşındaki kızını öldürüp, intihar eden Birol Köse'yi hatırlattı Avukatlar S.B.'nin tahliyesini isterken mahkeme tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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Babasını öldüren çocuğa 6 yıl istendi
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