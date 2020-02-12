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ANTALYA'DA Sağlıklı Yaşam ve Danışmanlık Koçu Aslı Gökdemir Tekeli, bilinçaltı temizliği uyguluması hakkında bilgi verdi. Bu yöntemle insanın kendisine ait olmayan yargılardan kurtulduğunu da belirten Tekeli, "Panik atak, endişe ve korku gibi rahatsızlıkları bilinçaltı temizliği ile sona erebiliyor. İnsanlar mutlu, huzurlu ve enerjik bir yaşam sürebiliyor" diye konuştu.Aslı Gökdemir Tekeli, insanın sürekli zihnindeki susturamadığı sesler ile hayatta başarılı olamayacağına dikkat çekti. Çağımızda birçok kişinin bundan muzdarip olduğunun altını çizen Tekeli, bu sorunu aşmak için insanların içindeki yargılardan kurtulması gerektiğini kaydetti. Tekeli, "Geçmişe çok fazla takılıp kalmak insanda hasta edecek derecede endişe, kaygı ve korkuya neden oluyor. Bunlardan kurtulmak için insanın kendisini keşfetmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.