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Böcek’in ziyareti işçiyi umutlandırdı

FURKAN YAZICI Akdeniz
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Böcek’in ziyareti işçiyi umutlandırdı
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle sürdürdükleri grevin 200. gününde zincirle bağlanıp açlık grevine başlayan Hizmet-İş Sendikası üyelerini CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ziyaret etti. Akşam saatlerinde grev alanına gelen Böcek, Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ve işçilerin taleplerini dinledi. Böcek, Perşembe günü sendikacıları belediyeye çağırdı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi.
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Böcek’in ziyareti işçiyi umutlandırdı
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