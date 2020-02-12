ANTALYA dünyanın buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Geçen yıl 15 milyonun üzerinde turist sayısıyla dünyada en çok turist ağırlayan şehirleri arasına giren Antalya'da yerleşik yabancı sayısındaki yükseliş de sürüyor. 193 ülkeden turist ağırlayan Antalya'da 100'ü aşkın ülkeden yabancı komşu yer alıyor.Antalya'da oturma izniyle yaşayan yabancı sayısı 94 bine ulaştı. Antalya, İstanbul'dan sonra ikinci il konumunda yer aldı. Ülkelerin dağılımına göre ise en fazla yabancı komşu sayısı 16 bin kişi ile Rusya oldu. İran ve Kazakistan'dan 9 bin, Kırgızistan'dan 6 bin kişi yaşamak için Antalya'yı seçti. Resmi rakamlara göre Antalya'da 6 bin 577 yabancıya da çalışma izni verildi. İlçeler arasında en çok tercih edilen ise Alanya oldu. 30 bin 632 yabancının yaşadığı Alanya'da nüfusun yüzde 10'unu yabancılar oluşturuyor. İkinci sırada ise 23 bin 781 kişiyle Muratpaşa, üçüncü sırada da 16 bin kişi ile de Konyaaltı ilçesi yer aldı.Antalya'da turizmdeki artış Türkiye'yi de zirveye taşıyor. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre 2019 yılında 52.5 milyon ziyaretçi sayısıyla dünya 6'ncısı oldu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, birkaç yıl içinde İtalya'yı geçerek 5'inciliğe ulaşılacağını söyledi. Atmaca, erken rezervasyon rakamlarının 2020 sezonunun en az önceki yıl kadar iyi olacağını gösterdiğini bildirdi. Atmaca, "Rusya, Avrupa ile İngiltere pazarlarında ciddi artış var" diye konuştu.

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