Gereksiz meşgul eden yandı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Farkındalık Günü etkinliğine katıldı. Sağlık personelinin çiçeklerle karşıladığı Vali Karaloğlu, daha sonra üzerinde 112 yazısı bulunan pastayı 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla birlikte kesti. Acil sorunlara hızlı müdahale edilmesi noktasında 112'nin kullanılmasının önemli olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Eskiden polis, jandarma, yangın anında farklı numaralar aranıyordu. Acil durumlar tek numara altında toplandı. Büyük zaman kazanıldı. Ama en büyük sorun ise gereksiz çağrılar" diye konuştu.Herhangi bir olumsuz durumda kişini ilk arayacağı kişinin akrabası değil 112 olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, "Çağrı merkezine gün içinde, 'Sinemalarda hangi film oynuyor, iyi kahveyi nerede içebilirim' sorusuna kadar bir çok gereksiz arama var. Gereksiz arayan kişi, 112'ye ihtiyacı olan kişinin ihbarını geciktiriyorsunuz" diye konuştu. 112'yi yılda 250-300 kez arayanların olduğunu kaydeden Karaloğlu, "100'ün üzerinde 112'yi gereksiz arayan kişilere cezai işlem uygulamaya başladık. Gereksiz olarak bundan sonra 112'yi arayan vatandaşlara kabahatler kanununa göre 250 lira, gerçek dışı ihbarda bulunursa da 450 lira para cezası uygulamaya başladık. 2019 yılında 175 kişiye cezalar tebliği edildi. 2020 yılında bu uygulamaya devam edeceğiz" dedi.ANTALYA'DA 112 numarasıyla ilgili bilinci artırmak ve gereksiz çağrıların azaltılması yönünde bir çalışma başlattıklarını aktaran Vali Karaloğlu, bu alanda tüm ilçelerde 112 bilgilendirmesi yaptıklarını, hedeflerinin iki ay içinde gereksiz çağrıların sıfıra inmesi olduğunu söyledi.

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