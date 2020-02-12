Kupayı istiyoruz

Süper Lig'de son 7 haftadır rakiplerine kaybetmeyerek, zirve mücadelesini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bu başarı grafiğini bugün de kupada devam ettirmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0'ın rövanş maçında bugün Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak turuncu-yeşilliler sahaya tam kadro çıkacak ve adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek.
Saat 20.30'da A Spor'dan canyı yayınlanacak maçın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
İKİ KULVARDA YARIŞ VERİYOR
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, ligde geride kalan 21 hafta sonunda 11 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle 39 puan toplayan turuncu-yeşilli ekip, lider Demir Grup Sivasspor'un üç puan gerisinde 4. sırada bulunuyor. Bu sezon oynadığı maçlarda 41 gol atıp, kalesinde 20 gol gören Alanyaspor, ligde en son 14. haftada Galatasaray'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.
Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek Şimşek, bu maçta da hanesine üç puan yazdırarak, yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkarıp, zirve yarışından kopmak istemiyor.
ROTASYON YAPMADI
Cumartesi günü 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe maçından sonra Alanya'ya dönmeyen ve kupa maçı hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Şimşek, TFF'nin Riva'daki tesislerinde dün son hazırlıklarını yaptı. A. Alanyaspor'un maça Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Tzevales, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes ve Cisse
ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.