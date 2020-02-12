Kupayı istiyoruz

Süper Lig'de son 7 haftadır rakiplerine kaybetmeyerek, zirve mücadelesini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bu başarı grafiğini bugün de kupada devam ettirmek istiyor.Saat 20.30'da A Spor'dan canyı yayınlanacak maçın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, ligde geride kalan 21 hafta sonunda 11 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle 39 puan toplayan turuncu-yeşilli ekip, lider Demir Grup Sivasspor'un üç puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek Şimşek, bu maçta da hanesine üç puan yazdırarak, yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkarıp, zirve yarışından kopmak istemiyor.Cumartesi günü 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe maçından sonra Alanya'ya dönmeyen ve kupa maçı hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Şimşek, TFF'nin Riva'daki tesislerinde dün son hazırlıklarını yaptı. A. Alanyaspor'un maçailk 11'i ile çıkması bekleniyor.

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