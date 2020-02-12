Ölüm ayıramadı

Antalya'da, pazar günü meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye yükseldi. 30 yaşındaki Mehmet Fatih Taşıran'ın ağır yarı olan eşi 26 yaşındaki Gizem Yiğit Taşıran da hayatını kaybetti.Kaza, 9 Şubat Pazar günü saat 22.00 sıralarında, Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. İlker Erben'in kullandığı 36 EH 044 plakalı otomobil ile Mehmet Fatih Taşıran yönetimindeki 07 Y 8628 plakalı otomobil çarpıştı. Erben'in kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki demirlere ardından yol kenarındaki beton bloklara çarptı. Taşıran'ın kullandığı otomobili ise beton bloklara çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Mehmet Fatih Taşıran yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Gizem ise 2 gün süren yaşam savaşını dün kaybetti.Kazadan yara almadan kurtulan İlker Erben çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Fatih Taşıran'ın cenazesi önceki gün Kaş'ta toprağa verildi. Gizem Yiğit Taşıran'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere dün yakınları tarafından morgdan alındı. 3 yıl önce Gamze'nin annesi Beyhan Yiğit'in kına gecesi beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle düğünün ertelendiği, çiftin 8 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi. Gizem Taşıran'ın cenazesi, bugün Antalya'da toprağa verilecek. Cinayetten beter kazanın soruşturması sürerken bölgedeki tüm MOBESE ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye devam ediyor.

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