Skandallar ilçesi Kemer

ANTALYA Kemer Belediyesi'yle ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak belediye personeli A.Ş.'nin belediyenin sporculara ödül olarak vereceği 35 tam altını zimmetine geçirdi. Olayla ilgili araştırma derinleşince A.Ş.'nin önceki dönem de sahte evrak düzenleyerek kuyumcudan 201 adet tam altın ile 799 adet gram altın aldığı, vurgunun 710 bin lira olduğu ortaya çıktı.A.Ş. suçlamaları kabul ederken, altınlardan elde ettiği paranın 10 bin lirasıyla banka borcunu ödediğini, 60 bin lirasını da internet üzerinden oynadığı çeşitli oyunlarda kaybettiğini söyledi. A.Ş. tutuklandı. Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, şubat ayı meclis toplantısında konuyla ilgili konuştu. Topaloğlu, "Bu olayda belediyemizin 35 tam altın zararı var. Diğer zararlar da düzgün bir esnaf arkadaşımızın zararı. Her iki taraf da adli süreçte kendisini savunacaktır. Biz de zaten resmi bir evrak yok. Elden resmi evrak hazırlayarak kuyumcuya gitmiş ve altınları almış" dedi.Süreç, Kemer Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında, ilçede yaşayan ve Avrupa ile dünya şampiyonalarında başarı elde eden sporcuların altınla ödüllendirilmesi yönünde karar almasıyla başladı. Belediyenin satın alma birimi tarafından kuyumcuya 35 tam altın sipariş edildi. Ödüllerin verileceği meclis toplantısı yaklaşırken, personel A.Ş.'den altınlar istendi. Ancak A.Ş. 35 tam altını alıp, bozdurduğunu ve harcadığını söyledi. Bunun üzerine belediye yetkilileri kuyumcuyla irtibata geçti. Vurgunun boyutunun çok daha büyük olduğu ortaya çıktı.

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