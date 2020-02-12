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Zeka küpleriyle portre yapıyor

Üniversite öğrencisi Burak Deveci, zeka küpleriyle yaptığı portrelerle dikkat çekiyor. Deveci’nin hayali 100 bin küple Atatürk portresi yapıp rekor kırmak

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Zeka küpleriyle portre yapıyor
ANTALYA'DA, heykel bölümü öğrencisi Burak Deveci, 'pixel art' tekniğiyle çizdiği portleri zeka küpü olarak bilinen rubik küplerle gerçeğe dönüştürüyor. Küp üzerindeki 6 renkten 5'ini kullanan Deveci, portrelerin çizimi ve küplerle oluşturulması için ortalama 24 saat harcıyor. Burak Deveci, 500 küp kullanarak bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk, Cem Yılmaz, Münir Özkul, Kobe Bryant gibi birçok kişinin portresini yaptı.

ATATÜRK PORTRESİ
Atatürk'ün, ölüm tarihi olan 10 Kasım'da bin 500 küple portresini yapan Deveci'nin hedefi ise 100 bin küple yine Atatürk portresi yaparak dünya rekoru kırmak. Küp üzerindeki 6 renkten 5'ini kullandığını söyleyen Deveci, "Küp sayısına göre harcadığım zaman değişiyor ancak ortalama bir portreyi tamamlamam 7 saatimi alıyor. Tasarımı, çizimi ve yapımı ortalama 24 saatimi alıyor. Yapımına başlamadan önce bütün küplerin nasıl gözüktüğünü bilmem gerekiyor. Yaptığım işi görenler önce şaşırıyor" diye konuştu.
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