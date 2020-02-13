Başkan Tütüncü Antalya Müzesi’ni anlattı

KONYAALTI Sanayici ve İş Adamları'nın (KONYSİAD) konuğu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü oldu. Tütüncü, DokumaPark'ta hayata geçen Antalya Müzesi projesiyle ilgili bilgi verdi. Eski Dokuma Fabrikası arazisini, yeniden Antalya'nın mülkü haline getirdiklerine vurgu yapan Tütüncü, bölgenin şimdi bir kültür platosuna dönüştüğünü söyledi. Dokuma arazisinde 10 ayrı müze ve bir bilim merkezi yükseldiğini ifade eden Tütüncü, "Bu 10 müzeden 5'i tamamlandı" dedi.Kepez'de 11 yılda yaşanan dönüşümle ilgili de konu- şan Tütüncü, "2009'da belediye, tiyatro gösteri ve etkinliklerini başka ilçelerdeki salonlarda yapabiliyorduk. Şimdi 52 kapalı ve açık kültür ve sanat tesisleri olan bir ilçeyiz" diye konuştu.DOKUMA Fabrikası'nın idari binasında 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi' kurdukları anlatan Tütüncü, "Antalya'nın son 200 yılını barındıran çok özel bir müzeyi şehrimize kazandırdık. Kent müzesi hayali bize nasip oldu" açıklamasını yaptı. KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, Hakan Tütüncü'ye günün anısına plaket, Tütüncü de 10 yılını dolduran üyelere ödül ve yeni üyelere de belgelerini verdi.

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