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Cengiz Elbeye mezarı başında anıldı

ADEM DURMAZ Akdeniz
Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Cengiz Elbeye mezarı başında anıldı
TÜRK güreşinin efsanevi isimlerinden Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı. Merhum Cengiz Elbeye'nin anma törenine arkadaşları ve kendi ismini taşıyan Cengiz Elbeye Güreş eğitim merkezi güreşçileri katıldı. Korkuteli ve Elbeye'nin pehlivan arkadaşları Antalya eski milletvekili Burhan Kılıç, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve sporseverler katıldı. Katılımcımar mezar başında dua ettiler. Anma programı sonrasında güreş eğitim merkezi önünde misafirlere yemek ikram edildi ve Cengiz Elbeye için dualar okundu
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Cengiz Elbeye mezarı başında anıldı
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