Çiçekler solmayacak

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da risk altında bulunan çocukların, suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, mesleki beceri ve iş imkanı verilerek topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması amacıyla yürütülen Çiçekleri Soldurmayalım projesi devam ediyor. Yeni dönemde eğitimler başladı.Proje kapsamında kursiyerler yiyecek içecek hizmetleri aşçı yardımcısı, pasta yapımı ve sunumu, rezervasyon elemanı, saça geçici ve kalıcı şekil verme teknikleri alanlarında ders almaya başladı. Eğitimler, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ait Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki tesiste gerçekleşti. Mesleki nitelik kazanarak sertifikalarını alacak kursiyerlerin istihdamı da sağlanacak.Her kurs için 25 kişi olmak üzere toplam 100 kursiyer mesleki eğitim kurslarına katöıldı. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, proje kapsamında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti. Mehmet Murat Ulucan'a eşi Selda Ulucan da eşlik etti. 2014 yılında başlatılan bu projede bugüne kadar kurslara toplam 410 kursiyer kayıt olurken, 305'i mezun oldu. Sertifikasını alan ve çalışmak isteyen 207 kursiyer işe yerleştirildi.