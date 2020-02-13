Güller kentinden İdlib’e

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ISPARTA'DA Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan 11 TIR yola çıktı. Isparta İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Isparta Belediyesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde toplanan malzemeleri taşıyan tırlar için Modernevler Mahallesi halk pazarında uğurlama töreni düzenlendi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, binlerce Ispartalının bu tür yardımlara her zaman destek verdiğini belirterek, "Hepsinden Allah razı olsun çünkü sadece bu işler parayla olmuyor, biraz da gönül işi. Bu tür yardımlar bundan sonra da eminim devam edecektir çünkü çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz, etrafımızda birçok mazlum insan var" dedi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "6 milyona yakın mülteci var. Bu hayırların ne kadar faydalı olduğunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.