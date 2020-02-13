İkinci yaşam şansı doğdu

ANTALYA ve Isparta'da 3 kişi organ nakliyle sağlığına kavuştu. Özel bir hastanede yapılan operasyonda Hasan Uzunpınar (55) ile Süleyman Karaaslan (55), çapraz nakille yaşama tutundu. Süleyman Karaaslan'ın annesi Nazlı Karaaslan'ın böbreği Hasan Uzunpınar'a, onun annesi Ayşe Uzunpınar'ın böbreği ise Süleyman Karaaslan'a başarıyla nakledildi.Hasan Uzunpınar, "Nasip işte. Süleyman beyin annesi bana böbrek verdi, benim annem de ona böbrek verdi. Artık bizim iki annemiz var. Biz de artık kardeş olduk" dedi. İkinci kez çapraz nakil olan Süleyman Karaaslan ise "Annemin böbreği uygun olmayınca yine bir çapraz nakil yapıldı. Sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum" dedi. Annelerinin bağışladığı böbreklerle sağlıklarına kavuşan Uzunpınar ile Karaaslan, kontrol için geldikleri hastanede birbirlerinin anneleriyle görüntülü konuşarak bir kez daha teşekkür etti.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ise KKTC'de yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki gencin karaciğeri, 55 yaşındaki Nazmiye Kınay'a umut oldu. Kınay 3 haftalık tedavi süreci ardından taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Nazmiye Tınay ise, "Organlarını bağışlayan kişi ve ailesine minnettarım. Onlar bir kişiyi değil, bir ocağı tekrar hayata döndürdüler. Bu düşüncelerimi arayarak da aile fertlerine ilettim. Ne kadar teşekkür etsem az" dedi.

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