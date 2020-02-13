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Konyaaltı Bisiklet Takımı şampiyon

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Konyaaltı Bisiklet Takımı şampiyon
KONYAALTI Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Antalya İl Bisiklet Şampiyonası, Konyaaltı Belediye Caddesinde yapıldı. Yarışmaya bu yıl kurulan Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı da katıldı.

ŞEHRİ TEMSİL EDECEKLER
İlkokul Minik, Ortaokul Yıldız, Lise Genç A ve Lise Genç B kategorilerinde yarışan sporcular, kıyasıya mücadele etti. Antalya İl Bisiklet Şampiyonasında Lise Genç B kategorisinde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımının şampiyon oldu. Şampiyon pedallar, nisan ayında Nevşehir de yapılacak Türkiye Bisiklet Şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek. Dereceye giren sporculara ödüllerini Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Erkan Kemerden verdi.
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Konyaaltı Bisiklet Takımı şampiyon
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