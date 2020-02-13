Konyaaltı Bisiklet Takımı şampiyon

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KONYAALTI Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Antalya İl Bisiklet Şampiyonası, Konyaaltı Belediye Caddesinde yapıldı. Yarışmaya bu yıl kurulan Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı da katıldı.Antalyaİl Bisiklet ŞampiyonasındaLise Genç B kategorisindemücadele eden KonyaaltıBelediyesi Bisiklet Takımınınşampiyon oldu. Şampiyonpedallar, nisan ayındaNevşehir de yapılacak TürkiyeBisiklet ŞampiyonasındaAntalya'yı temsil edecek.Dereceye giren sporcularaödüllerini Konyaaltı BelediyesiSpor İşleri Müdürü ErkanKemerden verdi.