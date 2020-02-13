Konyaaltı Bisiklet Takımı şampiyon

KONYAALTI Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Antalya İl Bisiklet Şampiyonası, Konyaaltı Belediye Caddesinde yapıldı. Yarışmaya bu yıl kurulan Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı da katıldı.
ŞEHRİ TEMSİL EDECEKLER
İlkokul Minik, Ortaokul Yıldız, Lise Genç A ve Lise Genç B kategorilerinde yarışan sporcular, kıyasıya mücadele etti.
Antalya
İl Bisiklet Şampiyonasında
Lise Genç B kategorisinde
mücadele eden Konyaaltı
Belediyesi Bisiklet Takımının
şampiyon oldu. Şampiyon
pedallar, nisan ayında
Nevşehir de yapılacak Türkiye
Bisiklet Şampiyonasında
Antalya'yı temsil edecek.
Dereceye giren sporculara
ödüllerini Konyaaltı Belediyesi
Spor İşleri Müdürü Erkan
Kemerden verdi.