Sinsi ölüm tuzakları

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da, kullanılmayan foseptik betonu çöktü. Olay anında betonun üzerinde olan 2 kedi 7 metre derinliğindeki çukura düştü. Kedilerden biri, çukurdan çıkarken diğeri ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 Sokak'ta meydana geldi.Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, vinçle 7 metrelik kuyuya indi. Burada özel aparat ile kediyi bağlayan ekipler, çukurdan çıkarmayı başardı. Uzun süre çukurda kaldığı için ıslanan ve üşüyen kedi ilk müdahalenin ardından mama verildikten sonra bahçeye bırakıldı. Bahçede yer alan ve hiçbir önlem alınmamış olan beton bölümün üzerinden insanlar geçerken kazanın olmaması olası bir faciayı önledi.