Yarı final günü

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletleri sahiplerini bulmaya başladı. 158 takımın katılımı ile başlayan Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdıracak ekipler bugün belli olacak.Antalya'da oynanan ve 0-0 sona eren çeyrek final ilk maçının rövanşı bugün saat 19.15'te başlayacak.Heriki takımın da maça yedek ağırlıklıkadro ile çıkması bekleniyor.Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın hafta sonunda ligde oynayacakları Trabzonspor karşılaşması öncesi nasıl bir kadro ile çıkacağı merak ediliyor.FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da ligde forma vermeyi düşündüğü oyuncularını Antalya'da bıraktı. Kırmızı beyazlı takımda

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