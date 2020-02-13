Yarı final günü

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletleri sahiplerini bulmaya başladı. 158 takımın katılımı ile başlayan Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdıracak ekipler bugün belli olacak. Çeyrek final rövanş karşılaşmalarının sonuncusu ise Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Antalya'da oynanan ve 0-0 sona eren çeyrek final ilk maçının rövanşı bugün saat 19.15'te başlayacak.
HAVA ŞARTLARI ZORLAYACAK
Süper Lig'de lider durumda bulunan ancak maç trafiğinin sıkışması, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle zor durumda olan Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki karşılaşmada iki takımı zorlayacak bir başka konu ise maç sırasında beklenen eksi 10 derecelik hava sıcaklığı olacak.
Her
iki takımın da maça yedek ağırlıklı
kadro ile çıkması bekleniyor.
İKİ TAKIM DA TEMKİNLİ
Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın hafta sonunda ligde oynayacakları Trabzonspor karşılaşması öncesi nasıl bir kadro ile çıkacağı merak ediliyor. Sivas ekibinde Isaac Cofie cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da ligde forma vermeyi düşündüğü oyuncularını Antalya'da bıraktı. Kırmızı beyazlı takımda Jahovic, Nazım, Bahadır ve Yekta'nın sakatlığı bulunuyor.