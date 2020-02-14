Aşçılık eğitimi yarım kaldı

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Hacı Nazmiye-Mehmet Tümbül Eğitim ve Uygulama Birimi'nde yaşanan hırsızlık pes dedirtti. Aşçılık öğrencilerinin eğitimde kullandığı yaklaşık 100 bin lira değerinde tencere, tabak ve tava gibi 92 parça mutfak malzemesi, bulaşık tezgahıyla bütün lavabo muslukları sökülerek, çalındı.Hırsızın, okul binasına pencereden girdiğini tespit eden jandarma görevlileri, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olayda kullanılan aracın plakasını ve adresini belirledi. Jandarma ekipleri, Antalya'nın Kepez ilçesinde polisle birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda, şüpheli F.A.'yı yakaladı. F.A.'nın ilk ifadesinin ardından yapılan aramada, çalınan mutfak malzemeleri ele geçirildi. F.A. hırsızlık yapmadığını, mutfak malzemelerini bir otelciden aldığını iddia ettiği belirtildi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Kumköy Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek, gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle görevlilere teşekkür etti. Sert, "Yenisini almaya kalksaydık, bize maliyeti yaklaşık 100 bin lira olacaktı. Çalınan malzemelerimiz geri geldiği için eksiğimiz görünmüyor. Eğitim devam edecek" dedi.