Barış Pınarı bölgesine sebze ve meyve yardımı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde Barış Pınarı bölgesine portakal, domates, patlıcan, biber ve salatalıktan oluşan yardım TIR'ı gönderildi. Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi tarafından Kumluca ve Beykent Toptancı Hallerinde portakal, domates, biber, patlıcan ve salatalık toplandı. Hayırsever vatandaşların bağışladığı sebze ve meyvelerin doldurduğu TIR, Barış Pınarı Bölgesine gitmesi için İlçe Müftüsü Hacı Kahraman'ın yaptığı dualarla yola çıktı.Rusalayn'e doğru yola çıkan TIR'ı Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AK Partili Şefik Durdaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi Temsilcileri ve vatandaşlar uğurladı. Kumluca Müftüsü Kahraman, "Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi tarafından hazırlanan bir TIR dolusu sebze ve meyveleri Barış Harekatı Bölgesine gönderdikMehmetçiklerimiz bu sebze ve meyveleri yerel halka dağıtacak" dedi.