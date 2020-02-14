Bir simit bir nasihat

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ANTALYA Korkutelili hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl, yaptırdığı okullarda sadece okulun binasını yaptırmakla kalmıyor, zaman zaman öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geliyor. Cadıl, yaptırdığı okullarda yaptığı geleneksel simit dağıtımına da devam ediyor. Mehmet Cadıl, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi'nde okul öğrencilerine simit dağıttı ve öğretmenlerle kahvaltı yaptı.Simit dağıtımının öğrencilere motivasyon ve birlik-beraberlik duygusunu sağladığını söyleyen Cadıl, "Bu okulun temelini atarken çocukluğumda hayal edip yapamadığım ne varsa yaptırdığım okulun öğrencileri ile birlikte yapacağım demiştim. Bu hayallerimi öğrencilerle gerçekleştiriyorum. Öğrencilere onların yanında olduğumu hissettirmek için bunu yapıyorum" dedi. Okul Müdürü Süha Doğrul da okul başarısında Mehmet Cadıl'ın maddi vemanevi katkıları olduğunu, kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.