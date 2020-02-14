Bizi izlemeye devam edin

Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü rakibi Galatasaray'ı saf dışı bırakıp yarı finale adını yazdıranKulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp olarak centilmence bir mücadele verdiklerini ve taraflı tarafsız herkesimin sevgisini kazanan bir ekip olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ben her zaman büyük konuşmam.Şampiyon olacağız diye peşin hiç bir zaman konuşmadık" dedi.Yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftarlarla başarıyı elde ettiklerini ve elde etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu,Avrupa'da bizi temsil etmiş bir kulüptür. Bundan sonra kupada veya ligde yolumuza devam edeceğiz. Pazar günü sahamızda Gençlerbirliği karşılaşması var ve bu karşılaşmaya bütün Alanya halkını bekliyorum.futbolcu kardeşlerimi, bizi her daim yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam etsinler" diye konuştu.

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