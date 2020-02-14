Bizi izlemeye devam edin

Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü rakibi Galatasaray'ı saf dışı bırakıp yarı finale adını yazdıran Aytemiz Alanyaspor'da elde edilen zaferin sevinci sürüyor.
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp olarak centilmence bir mücadele verdiklerini ve taraflı tarafsız herkesimin sevgisini kazanan bir ekip olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ben her zaman büyük konuşmam. Tüm takımları her zaman saygıyla ve sevgiyle karşılarım. Bizim amacımız Alanyaspor olarak ligin en iyi yerinde bitirmektir.
Şampiyon olacağız diye peşin hiç bir zaman konuşmadık" dedi.
AVRUPA'DA ALANYASPOR SEVDALILARI BÜYÜYOR
Yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftarlarla başarıyı elde ettiklerini ve elde etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar hakemleri konuşmadık. Onlar kendi işlerini yapıyorlar. Galatasaray kulübü de ülkemizin güzide kulübü.
Avrupa'da bizi temsil etmiş bir kulüptür. Bundan sonra kupada veya ligde yolumuza devam edeceğiz. Pazar günü sahamızda Gençlerbirliği karşılaşması var ve bu karşılaşmaya bütün Alanya halkını bekliyorum. Alanyaspor sevdası Avrupa'ya yayıldı. Ben burada yönetim kurulu arkadaşlarıma ve yarı finalde göstermiş oldukları mücadeleyle teknik heyeti,
futbolcu kardeşlerimi, bizi her daim yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam etsinler" diye konuştu.