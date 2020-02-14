Faciayı baba önledi

Antalya'nın Serik ve Burdur'un Bucak ilçelerinde soba faciasından dönüldü. Serik'te 4'ü çocuk 6 kişi, Bucak'ta ise 1'i çocuk 6 kişi karbon monoksitten zehirlendi. Serik'te Bahattin Aykutlu, Gedik Mahallesi'ndeki evlerinde mide bulantısı ve baş ağrısıyla erken kalkına, evde gaz kokusunu hissetti. Çocukların baygın olduğunu fark eden Bahattin Aykutlu, sağlık durumunun kritik olduğunu anladığı kızı Kader Aykutlu'yu (11) aracıyla hastaneye götürürken, yolda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve komşusundan da yardım istedi.Hızla adrese gelen ekipler, Yıldız Aykutlu ile çocukları Gülnur (16), İsminur (14), Muhammet Mustafa (10), Muhammed Emin (5) ve Sümeyya (1) Aykutlu'ya müdahale etti. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi. Bahattin Aykutlu ve kızı Kader Aykutlu ile ambulansla getirilen ailenin diğer üyeleri, Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aykutlu ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bahattin Aykutlu, "Evde sobada kömür yakıyorduk. Odun da yakıyoruz ama kömürü gündüz saat 3 civarı atmışlardı sobaya. Demek ki kalmış sobanın içinde" dedi.Burdur'un Bucak ilçesinde ise olay Yörükler Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Havana Gündüz'den (75) haber alamayan komşuları, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri giren ekipler, Havana Gündüz ve kızı Ayfer Gündüz ile birlikte Nilüfer Altınayak, Ayşe Sak, Öykü Nisa Sak ve Aysun Damar'ın yerde hareketsiz yattığını fark etti. 1'i çocuk, 6 kişi, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Ayfer Gündüz yaşamını yitirdi.

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