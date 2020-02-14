Gençler yüzme ile sporu sevecek

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen yüzme ve su topu kursları yoğun ilgi görüyor.Yıllardır arka planda kalan su topu branşını yeniden gözde bir spor haline getirmek için çaba sarf ettiklerine değinen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, "Kepez Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz alt yapıyı güçlendirmek. 2018 -19 sezonunda Anadolu Yıldızları Antalya İl Karması müsabakalarında su topu takımımız Türkiye 7.'si oldu.dedi.