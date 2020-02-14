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Gençler yüzme ile sporu sevecek

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Gençler yüzme ile sporu sevecek
KEPEZ Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen yüzme ve su topu kursları yoğun ilgi görüyor. Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki kurslar 12 ay boyunca devam ediyor.

ÇATAL: ÇALIŞIYORUZ
Yıllardır arka planda kalan su topu branşını yeniden gözde bir spor haline getirmek için çaba sarf ettiklerine değinen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, "Kepez Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz alt yapıyı güçlendirmek. 2018 -19 sezonunda Anadolu Yıldızları Antalya İl Karması müsabakalarında su topu takımımız Türkiye 7.'si oldu. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla büyümesi için çalışıyoruz" dedi.
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Gençler yüzme ile sporu sevecek
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