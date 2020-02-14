Jet hayırsever desteği

Antalya'da devlet yatırımları ve hayırsever katkısı ile ikili eğitim sisteminin devam ettiği okullarda tekli eğitime geçme çalışmaları sürüyor. Bu çalışma kapsamında derslik ihtiyacı 600'e kadar düşmüşken, deprem tetkik çalışması sonucu 14 okulun dayanıksız olduğunun anlaşılması planları bozdu. Türkiye'de hayırseverlerin eğitime en çok katkı yaptığı illerin başında gelen Antalya'da, iş yine hayırseverlere düştü.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hayırseverlere çağrıda bulundu. 280 dersliği deprem riski nedeniyle boşalttıklarını açıklayan Karaloğlu, "Yıkılacak okulların yerine devletin genel bütçesi ile yenilerini yapacağız. Ama Antalya bir hayırsever şehri. Özellikle eğitimde halkın büyük desteği var. 600 olan yeni derslik ihtiyacımız, okulların yıkılacak olması nedeniyle 880'e çıktı. Hayırseverlerimizin acilen hayırlarını bekliyoruz. Onların destekleri ile bu eksikliği kısa sürede kapatabiliriz" diye konuştu.Vali Karaloğlu'nun SABAH Akdeniz muhabirine yaptığı açıklamalar sırasında SELEKSAN şirket temsilcisi Fatih Selek, şirket olarak 20 derslik yapımını üstlenmek istediklerini belirtti. Vali Karaloğlu ise çağrısına jet hızıyla geri dönüş yapan şirketi kutladı. Konuyla ilgili SELEKSAN Finans Müdürü İrfan Yalçın da "Şirket olarak eğitim sistemimize 20 derslikle bizlerde katkıda bulunma isteğimizi Valimize bildirdik. Antalyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.ANTALYA merkezde 3'ü Muratpaşa, 2'si Kepez ve 1'er tane de Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde olmak üzere 7 okul dayanıksız çıktı. Serik ilçesinde 3, Kemer, Manavgat, Finike ve Korkuteli ilçelerinde de 1'er okul listeye girdi. Bu okullardaki 20 blok ve atölye ünitesinin yıkımı yapılacak.Kemer.............. Göynük Ortaokulu A ve B blokKepez ............... Yenimahalle Ortaokulu A ve B blokKepez ............... Göçerler İlkokulu A blokKonyaaltı ......... Çakırlar İlkokulu B blokManavgat ......... Çağlayan Anadolu Lisesi A ve B blokSerik ................ Tekeli Ortaokulu A, B ve C blokSerik ................ Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik LisesiSerik ................ Orhan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDöşemealtı ...... Yeniköy OrtaokuluFinike ............... İsmail Erol İlkokuluMuratpaşa ....... Bahaeddin Güney Kız Teknik Mesleki Lisesi A ve B blokMuratpaşa ....... Namık Kemal Ortaokulu B blokMuratpaşa ....... Hacı Hafize Hakkı Saygan İlkokuluKorkuteli ......... Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

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