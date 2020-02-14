Kartal yuvası canlanıyor

Antalya'da kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta, bin 665 metre yükseklikteki Güllük Dağı'nın tepesinde doğal bir platform üzerine kurulu Termessos Antik Kenti'nde, kale surlarının proje ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Büyük İskender'in fethedemediği kent olarak bilinen ve tarihte 'Kartal Yuvası' olarak nitelendirilen surlar ayağa kalkıyor. Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında 2 bin 300 yıllık tarihi surlar birleştirilecek.Antik kentin kuzey batısındaki surların 3 boyutlu haritası çıkartılarak, bölgedeki 3 bine yakın taş tek tek numaralandırılıp 3 boyutlu tarandıktan sonra aslına uygun örülen surların ilk etabı tamamlandı. İkinci etapta ise 1950'li yıllarda karayolu nedeniyle yıkılan kısmı yeniden ayağa kaldırılacak. Surların bugün hala duble yol olarak kullanılan Korkuteli- Antalya karayolu nedeniyle 1950'lerde yıkıldığı belirlendi.Yolun her iki tarafında kalıntıları bulunan surların yeniden inşası ve orijinal hale getirilmesiyle ilgili proje hazırlandı. Projeye göre, surların olduğu yol kısmı iptal edilecek ve karayolu surların altından inşa edilecek alt geçitle bağlanacak. Yaklaşık 4-5 milyon TL'lik maliyet öngörülen proje için ihalenin bu yıl içinde yapılması planlanıyor.

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