Kınık Hali için Böcek’e çağrı

ANTALYA'NIN Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'tan Kınık hal inşaatıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çağrı geldi. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in uzun gayretleri neticesinde Kaş'ta çok güzel bir hal yapım çalışması başladığını ifade eden Ulutaş, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra durduğunu, bölge halkının böyle bir hizmetten mahrum kalması sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.Halin bölgenin önemli bir ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Ulutaş, "Vatandaşımız, seracımız üretim yapıyor. Sizin pazarınız yoksa yapabileceğiniz bir şey yok. Kaş'ımızın böyle bir hizmetten, yatırımdan mahrum kalması üzücü. Oradaki vatandaşımız el emeği, göz nuru ürettiği ürünlere ciddi bir pazar bulabilsin. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların heba olmasına razı değiliz" dedi.Önceki dönemde halin ihalesinin ve yer tesliminin gerçekleştiğini ve işlerin başladığını hatırlatan Ulutaş, "670 dönümlük mera alanı, Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. 300 dönümü hal, 370 dönümü Gıda Organize Sanayi Bölgesi olacaktı" açıklamasında bulundu. Halin ihale bedelinin 255 milyon TL olduğunu açıklayan Mutlu Ulutaş, "Hal 500 milyona mal olacak' şeklindeki açıklamaları talihsizlikle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

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