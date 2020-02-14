Liselerarası Tiyatro Şenliği başlıyor

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ANTALYA'NIN Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan 'Liselerarası Tiyatro Şenliği'nin başvuruları başladı. Son başvuru tarihi ise 21 Şubat'a uzatıldı. Geçen yıl 9 okulun katılımıyla gerçekleşen şenlikte, öğrenciler hem Tiyatro Sanatı ile tanışıp hem de iyi bir seyirci olma yolunda ilk adımlarını atmış oldular.Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan, "Lise şenliğimiz sayesinde çocuklarımız yalnızca tiyatro sanatı ile tanışmakla kalmıyor bu sanatın eğlenceli bir iş olmanın yanında aslında ne kadar zor olduğunu da öğreniyorlar. Her birini kültür ve sanat bilinciyle yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal da, "Geçtiğimiz yıl hem sahne performansları hem de oyunculuk başarılarını ayakta alkışladık. Bu yıl da çok güzel oyunlar ortaya koyacaklarına inanıyor, gençlerimizi destekliyoruz. Tüm gençlerimizi şenliğimize katılmaları için davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu. Şenlik mayıs ayının ilk haftasında başlayıp ayın sonunda ödül ve teşekkür töreniyle son bulacak.