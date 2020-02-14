Potanın yeni devleri

Antalya'da 2005 yılında basketbol spor kulübü olarak faaliyete başlayan AGGİK, yetiştirdiği genç sporcular ve başarılarıyla dikkati çekti. Antalya'da son 7 yıldır il şampiyonu olan AGGİK, Türkiye yarı final ve finallerinde U14, U16, U18 kategorilerinde kenti temsil ediyor.AGGİK'in alt yaş gruplarından U-18 erkek takımı Antalya Şampiyonu olup 2. Bölge şampiyonası içinU-18 takımı gruptan çıktığı takdirde 31 Mart- 4 Nisan tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak yarı finallerde mücadele edecek, başarılı olursa Türkiye'ninU-16 (A) erkek takımı Antalya birincisi olarak 24-28 Mart'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek yarı finallerde mücadele edecek. U-16(B) erkek takımı ise Antalya 2'ncisi olarak 25-29 Şubat'ta Kütahya'da düzenlenecek çeyrek finallere gitmeye hak kazandı. U-14 erkek takımı Antalya birincisi olarak 17-21 Mart'ta Isparta'daki yarı finallerde Antalya'yı temsil edecek.Kulüp başkanı Cemil Güney Büge,diye konuştu.

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