Potanın yeni devleri

Antalya'da 2005 yılında basketbol spor kulübü olarak faaliyete başlayan AGGİK, yetiştirdiği genç sporcular ve başarılarıyla dikkati çekti. Antalya'da son 7 yıldır il şampiyonu olan AGGİK, Türkiye yarı final ve finallerinde U14, U16, U18 kategorilerinde kenti temsil ediyor.
TEMELLER SAĞLAM ATILDI
AGGİK'in alt yaş gruplarından U-18 erkek takımı Antalya Şampiyonu olup 2. Bölge şampiyonası için 10-14 Mart tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek çeyrek final şampiyonasına katılacak.
U-18 takımı gruptan çıktığı takdirde 31 Mart- 4 Nisan tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak yarı finallerde mücadele edecek, başarılı olursa Türkiye'nin en iyi ilk 16 takımı arasına girip Türkiye Şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek.
HER ALANDA DERECE VAR
U-16 (A) erkek takımı Antalya birincisi olarak 24-28 Mart'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek yarı finallerde mücadele edecek. U-16(B) erkek takımı ise Antalya 2'ncisi olarak 25-29 Şubat'ta Kütahya'da düzenlenecek çeyrek finallere gitmeye hak kazandı. U-14 erkek takımı Antalya birincisi olarak 17-21 Mart'ta Isparta'daki yarı finallerde Antalya'yı temsil edecek. U-18 kız takımı ise Antalya 2'ncisi olarak 10-14 Mart'ta Manisa'da yapılacak çeyrek finale girmeye hak kazandı.
BAŞKAN: GURUR DUYUYORUZ
Kulüp başkanı Cemil Güney Büge, "Çocuklarımızın hepsi spor okulunda yetişip, 7 yaşından itibaren birlikte başarı kazandığımız sporcularımız. Sporcularımızın başarısıyla gurur duyuyoruz"
diye konuştu.