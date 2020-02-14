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Yalvaç faciasında söz hakkı başkanda

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Yalvaç faciasında söz hakkı başkanda
ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde 7 Şubat Cuma günü Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (5) kardeşlerin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili ortaya atılan ihmal iddiaları üzerine Yalvaç Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü, açıklama yaptı. Olay anını, itfaiye müdürlüğündeki görüntülerle anlatan Başkan Tütüncü, "Olayın olduğu gün 08.48'de ihbar aldık. Bir dakika dolmadan itfaiye ekibi yola çıktı. Araçlarımızda merdiven olmadığı iddiaları da gerçek dışı. 2 aracımızda da seyyar merdiven vardı. 3 dakikayı doldurmadan araçlarımız olay yerine ulaştı. Sokaklar dar olduğu için seyyar merdiven götürüldü. Merdivenli aracı gösterseydik, müdahale en az 20 dakika daha geç olurdu" diye konuştu.

ÖNCE YALVAÇ EKİBİ ULAŞTI
İtfaiye eri Nuri Çoban ise "Olay yerine vardığımda alevlerin çıktığını gördük ve hemen müdahale ettik. Gaz maskesini taktık, içeriye girdik. Girdiğimde çocukların hareketsiz yattığını gördüm. Kepçeyle çıkarmak zorunda kaldık" dedi. Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yıldız da "İtfaiye Amiri Üstün Erdoğdu, olay günü beni arayıp su takviyesi istedi. Aradığında saat 09.10'du Üstün Erdoğdu'nun. 10 dakika içerisinde aracımız oradaydı. Zaten yangın sönmüştü" diye konuştu.

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Yalvaç faciasında söz hakkı başkanda
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