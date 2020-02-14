Yenilebilir çiçek sınırları aştı

ANTALYA'DA yetiştirilen, bir taraftan yemeklere, salatalara, tatlılara lezzet katarken, bir taraftan da göze hitap eden yenilebilir çiçekler, iç piyasaya verilmesinin yanı sıra Rusya'ya ve bazı Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Serik ilçesinde yaklaşık 6 dönümlük serada üretilen latin, beyaz-mor viola, erik, menekşe, elektrik, deniz yıldızı ve fasulye gibi farklı türleri bulunan 14 çeşit yenilebilir çiçek, 5 yıldızlı otellerin ve lüks restoranların şefleri tarafından sıkça tercih ediliyor. Farklı aromalara sahip çiçekler, hem göze hem de damağa hitap ediyor. Yenilebilir çiçek üreticisi firmanın pazarlama direktörü Burak Akbulut, üretime talep doğrultusunda başladıklarını, bugün ülkenin her yerine ve yurt dışına satış yaptıklarını söyledi. Sevgililer Günü için de yenilebilir çiçeklerin favori hediyeler arasında yer aldığını belirten Akbulut, "Sevgililer Günü dolayısıyla yüklü miktarda sipariş aldık, talebe yetişmekte zorlandık. İnsanlar sevgililerine farklı tarzlarda hediye vermek istiyorlar, bu da karşı tarafın çok hoşuna gidiyor" dedi.YENILEBILIR çiçeklerin büyük bölümünün iç piyasada satıldığını dile getiren Akbulut, "Her sene satışlarımız artıyor. İç piyasada tüm süpermarketlere veriyoruz. Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediyoruz. Geçen yıl 20 bin paket yurt dışına, 100 bin paket iç piyasaya satış yaptık, bu yılki hedefimiz toplam 150 bin pakete ulaşmak" dedi. Akbulut, farklı tatlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını, talep doğrultusunda çeşitliliği artıracaklarını da sözlerine ekledi.

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