Avrupa göründü

FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, ligde zor günler geçirmelerine rağmen kupada alınan sonucun moral olduğunu söyledi. Süğlün, "Biz takımımıza, hocamıza ve futbolcularımıza hep güvendik güvenmeye devam edeceğiz.Hedeflere konuşarak değil, çalışılarak ulaşılır. Bizim şimdi iki hedefimiz var. Birincisi ligi iyi bir yerde tamamlamak, ikincisi kupada adımızı finale yazdırmak" dedi. Alanyaspor'un kardeş ve dost takım olduğunu vurgulayan Süğlün, "Şimdi aynı zamanda kupadaki rakibimiz.180 dakika sonunda hak edenin finale yükselmesi gerektiğine inanıyoruz. Taraftarımızı başta bu hafta oynayacağımızdiye konuştu.Antalya Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Türkiye Kupası'nda en formda dönemlerinde olan Göztepe ve Sivas'ı saf dışı bırakarak iddialarını ortaya koyduklarını söyledi. Tuna, "Sivas deplasmanına zor şartlarda gittik ve alışık olmadığımız bir ortamda oynadık.Aynı şehrin iki takımının yarı final mücadelesinde finale adını yazdıran takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya'nın iki güzide takımı, Antalyaspor ile Alanyaspor'un Türkiye Kupası Yarı Final maçında karşılaşacak olmasının her şehre nasip olmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, kendileri için bir ayrım olmadığını belirterek,Bu çok önemli. Antalya'nın takımları hepimizindir. Ben özellikle buradan şunu söylemek istiyorum; bizim söylediklerimizi iyi algılamaları lazım. Kesinlikle Alanya-Antalya ayrımı yapmadan, taraftarlarımızın Alanya'ya yakışır şekilde hareket etmelerini istiyoruz.Buradan gençlere sesleniyorum; sosyal medyadan birçok olumsuz eleştiri yazıyorsunuz. Bu eleştirileri kesinlikle yapmayalım. Hem kulübümüze, hem yönetime hem Alanya'ya bu şekilde zarar verirsiniz.Özellikle Antalya'nın iki takımının taraftarı arasında asla en ufak bir şey olmasını kesinlikle istemiyoruz.Antalya ve Alanya'daki emniyet güçlerimizle de görüşmelerimiz sürüyor. Sosyal medyada olumsuz veya hakaret içerikli yazı yazanlara yasal işlem yapılacağının ve duyarsız kalınmayacağının bilinmesini istiyorum. Sonra bana kimsediye yakınmasın. Kimsenin iki şehrin futbol takımının arasına girmeye hakkı yok" dedi.

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