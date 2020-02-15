Avrupa göründü

ANTALYA CEPHESİ UMUTLU
FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, ligde zor günler geçirmelerine rağmen kupada alınan sonucun moral olduğunu söyledi. Süğlün, "Biz takımımıza, hocamıza ve futbolcularımıza hep güvendik güvenmeye devam edeceğiz. Süper Lig'in liderini saf dışı bırakarak, konuşulanın aksine kupada da iddialı olduğumuzu gösterdik.
Hedeflere konuşarak değil, çalışılarak ulaşılır. Bizim şimdi iki hedefimiz var. Birincisi ligi iyi bir yerde tamamlamak, ikincisi kupada adımızı finale yazdırmak" dedi. Alanyaspor'un kardeş ve dost takım olduğunu vurgulayan Süğlün, "Şimdi aynı zamanda kupadaki rakibimiz. Her iki maç öncesi de dostluğun ön planda olduğu,
180 dakika sonunda hak edenin finale yükselmesi gerektiğine inanıyoruz. Taraftarımızı başta bu hafta oynayacağımız Kasımpaşa maçında olmak üzere tüm maçlarımızda koşulsuz destekle yanımızda olmaya bekliyoruz"
diye konuştu.
TUNA: FİNAL İSTİYORUZ
Antalya Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Türkiye Kupası'nda en formda dönemlerinde olan Göztepe ve Sivas'ı saf dışı bırakarak iddialarını ortaya koyduklarını söyledi. Tuna, "Sivas deplasmanına zor şartlarda gittik ve alışık olmadığımız bir ortamda oynadık. Şimdi yarı finali Antalya ile Alanya oynayacak.
Aynı şehrin iki takımının yarı final mücadelesinde finale adını yazdıran takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Diğer maçta da Trabzonspor- F.Bahçe eşleşmesinin galibi finale adını yazdıracak.
ARAMIZDA BİR AYRIM YOK
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya'nın iki güzide takımı, Antalyaspor ile Alanyaspor'un Türkiye Kupası Yarı Final maçında karşılaşacak olmasının her şehre nasip olmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, kendileri için bir ayrım olmadığını belirterek, "Neticede burada bir şehrin iki takımından birisi Türkiye Kupası finali oynayacak.
Bu çok önemli. Antalya'nın takımları hepimizindir. Ben özellikle buradan şunu söylemek istiyorum; bizim söylediklerimizi iyi algılamaları lazım. Kesinlikle Alanya-Antalya ayrımı yapmadan, taraftarlarımızın Alanya'ya yakışır şekilde hareket etmelerini istiyoruz. Taraftarlarımızdan en önemli isteğimiz budur.
Buradan gençlere sesleniyorum; sosyal medyadan birçok olumsuz eleştiri yazıyorsunuz. Bu eleştirileri kesinlikle yapmayalım. Hem kulübümüze, hem yönetime hem Alanya'ya bu şekilde zarar verirsiniz. Futbol müsabakaları sahada oynanır ve orada biter.
Özellikle Antalya'nın iki takımının taraftarı arasında asla en ufak bir şey olmasını kesinlikle istemiyoruz. Bununla alakalı valimizle görüştük,
Antalya ve Alanya'daki emniyet güçlerimizle de görüşmelerimiz sürüyor. Sosyal medyada olumsuz veya hakaret içerikli yazı yazanlara yasal işlem yapılacağının ve duyarsız kalınmayacağının bilinmesini istiyorum. Sonra bana kimse 'Bana şu oldu'
diye yakınmasın. Kimsenin iki şehrin futbol takımının arasına girmeye hakkı yok" dedi.